Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о творчестве Достоевского

Разговор посвятят роли города в романе «Преступление и наказание».

Калининградская областная научная библиотека приглашает желающих на бесплатную лекцию о роли городского пространства в раскрытии основной идеи романа «Преступление и наказание». Лектором 12 марта выступит Мария Мелихова, кандидат филологических наук.

Как сообщили организаторы, автор расскажет о том, как городское пространство становится не просто фоном для действия, а полноценным участником повествования. Говорить будут об узких улицах и душных дворах Питера, о связи атмосферы города с моральным кризисом Раскольникова, о влиянии городской среды на формирование теории Раскольникова и ее крах.

Начало в 18:30. Вход свободный.