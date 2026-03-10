Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о творчестве Достоевского

Калининградская областная научная библиотека приглашает желающих на бесплатную лекцию о роли городского пространства в раскрытии основной идеи романа «Преступление и наказание». Лектором 12 марта выступит Мария Мелихова, кандидат филологических наук.
Как сообщили организаторы, автор расскажет о том, как городское пространство становится не просто фоном для действия, а полноценным участником повествования. Говорить будут об узких улицах и душных дворах Питера, о связи атмосферы города с моральным кризисом Раскольникова, о влиянии городской среды на формирование теории Раскольникова и ее крах.
Начало в 18:30. Вход свободный.