В Центре безнадзорных животных в Ростове содержится больше 1150 собак и кошек

В Ростове в Центре бездомных животных содержится 1156 обитателей. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в городской администрации.
Среди этих безнадзорных животных подавляющее большинство — 1112 особей — составляют собаки, и еще 44 кошки.
Для сравнения городские власти привели статистику прошлых периодов: на 1 января 2025 года в учреждении находилось 1204 животных, а на аналогичную дату 2026 года — 1185.
В администрации также отметили, что муниципальные приюты для животных в донской столице на данный момент отсутствуют.
