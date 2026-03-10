Власти планируют объединить Малиновку и Зеленополье с соседними поселками

Ранее региональные власти уже принимали постановления об объединении этих территорий. Так, в августе 2025 года сообщалось об объединении Малиновки со Славянским и Зеленополья с Георгиевским в Гурьевском округе, а осенью того же года — о ликвидации второго поселка Куликово в Зеленоградском округе путем присоединения к Откосово.