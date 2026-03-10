В Калининграде на ремонт улицы без тротуаров готовы потратить десятки миллионов рублей

В Калининграде планируют провести ремонт улицы Воздушной. На эти цели из бюджета города собираются направить более 50 млн рублей. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы в течение 170 календарных дней после заключения контракта. Финансирование предусмотрено из бюджета города.
В техническом описании закупки указано, что в ходе ремонта планируется устройство нового дорожного покрытия. Для этого предусмотрено применение щебёночно-песчаной смеси и горячих асфальтобетонных смесей, а также установка бетонного бортового камня.
Подрядчик должен будет организовать временную схему движения на время работ, согласовать земляные работы с владельцами коммуникаций и вести полный строительный контроль.
Гарантийные обязательства по контракту предусматривают шесть лет на земляное полотно дороги и по пять лет на нижний и верхний слои покрытия.
При этом у жителей возникают вопросы к самому проекту. На значительной части улицы Воздушной отсутствуют полноценные тротуары, и пешеходам приходится передвигаться по обочине или прямо по проезжей части. Когда последняя станет лучше, машины станут ездить быстрее. С учётом закругления улицы — автомобилисты не всегда замечают пеших или маломобильных участников движения.
При этом, по данным ГАИ, на участке без тротуаров (от Красносельской до проспекта Мира) как раз и случилось шесть ДТП, включая наезды на пешехода и велосипедиста.
