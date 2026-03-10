В Калининграде на ремонт улицы без тротуаров готовы потратить десятки миллионов рублей

При этом у жителей возникают вопросы к самому проекту. На значительной части улицы Воздушной отсутствуют полноценные тротуары, и пешеходам приходится передвигаться по обочине или прямо по проезжей части. Когда последняя станет лучше, машины станут ездить быстрее. С учётом закругления улицы — автомобилисты не всегда замечают пеших или маломобильных участников движения.