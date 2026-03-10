В Петербурге начинаются плановые технические разводки мостов

В Санкт-Петербурге идёт подготовка города к навигации. Об этом сообщает правительство Северной столицы.
Ночью 11 марта начнутся плановые технические разводки мостов. Первым разведут мост Александра Невского. А в следующие две ночи к нему присоединится и Дворцовый мост.
Разводки переправ через Малую и Большую Неву и саму Неву будут идти по 10 апреля. Эта мера необходима для того, чтобы проверили готовность оборудования к работе в период навигации.
Следить за графиком разводки мостовых сооружений можно в приложении «Мосты Петербурга» и на сайте Мостотреста. Напомним, синоптики полагают, что снег в городе полностью сойдёт к 15 марта.