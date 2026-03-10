14 новых россиян пополнили ежегодный рейтинг Forbes богатейших людей мира

Лидером рейтинг асреди россиян стал основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $37 млрд (57-я строчка в мировом рейтинге). Второе место занял владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин ($29,7 млрд; 79-я строчка в мировом списке). Тройку лидеров замыкает основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов ($29,5 млрд; 81-е место в мировом рейтинге), занимавший первое место среди россиян последние два года.