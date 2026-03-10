Заброшенное кафе в Омске выставили на торги за 10 млн рублей

10 марта теруправление Росимущества объявило о старте приема заявок на покупку конфискованной недвижимости на улице Чайковского. С молотка уходит двухэтажка площадью более 145 м², которое ранее занимал банкетный зал «Времена года», и участок земли под ним — это еще более 420 «квадратов».
ИП бывшего владельца имущества, бизнесмена, сейчас ликвидировано. Объект и территория реализуется для погашения задолженности предпринимателя по договору поставки. Из открытых источников известно, что банкетный зал прекратил работу в 2018 году, с тех пор постройка быстро пришла в упадок. К 2023-му здание с выбитыми стеклами превратилось в пугающую «заброшку», куда стали наведываться бездомные, наркоманы, а также безнадзорные собаки. Местные жители неоднократно жаловались на состояние бывшего кафе, ведь неподалеку находится детский сад.
Начальная цена лота составляет 10 млн рублей, шаг торгов — 80 тысяч. Итоги аукциона станут известны через месяц, 9 апреля. Прошлым летом Росимущество уже найти покупателя бывшего заведения общепита. Летом 2025-го в объявлении указывалась цена 5,67 млн рублей, а осенью — 4,82 млн.
Ранее мы рассказали, что в Омске продают два недостроенных объекта.
