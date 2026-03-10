Заброшенное кафе в Омске выставили на торги за 10 млн рублей

ИП бывшего владельца имущества, бизнесмена, сейчас ликвидировано. Объект и территория реализуется для погашения задолженности предпринимателя по договору поставки. Из открытых источников известно, что банкетный зал прекратил работу в 2018 году, с тех пор постройка быстро пришла в упадок. К 2023-му здание с выбитыми стеклами превратилось в пугающую «заброшку», куда стали наведываться бездомные, наркоманы, а также безнадзорные собаки. Местные жители неоднократно жаловались на состояние бывшего кафе, ведь неподалеку находится детский сад.