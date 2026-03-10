В Роспотребнадзоре назвали самые распространенные вирусы в Ростовской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области в период со 2 по 8 марта была ниже эпидемических порогов. Однако это не значит, что респираторные вирусы перестали угрожать жителям региона, отмечают в управлении Роспотребнадзора.
— В структуре расшифрованных вирусов на грипп приходится 3,8%, доминирует вирус гриппа А (H3N2). На заболевания негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) приходится 96,2%. В этом сегменте преобладают метапневмовирусы и риновирусы, 29,2% и 27,6% соответственно, — сообщают в надзорном ведомстве.
Всех жителей Дона просят следить за своим здоровьем и выполнять элементарные меры профилактики респираторных инфекций. В частности, после улицы нужно обязательно мыть руки, не следует прикасаться грязными руками к лицу, рта и носу, лучше избегать скопления людей. Помещения дома и на работе необходимо периодически проветривать.
При недомогании нужно сразу же обращаться к врачу.
Заболевший человек не должен выходить из дома, ему следует носить медицинскую маску, если рядом с ним находятся люди. Родителей просят не приводить заболевших детей в детский сад и не отправлять в школу.
