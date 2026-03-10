БГПУ получил предостережение от Рособрнадзора

БГПУ предостережение объявили в конце февраля. Университету рекомендовали самостоятельно утвердить образовательные программы по ряду профильных направлений. Кроме того, Рособрнадзор выявил, что вуз не обеспечивает открытость и доступность информации о своей структуре, органах управления, реализуемых программах, педагогическом составе и научной деятельности. Ведомство потребовало устранить нарушения и сделать данные об университете доступными.