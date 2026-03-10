Ричмонд
БГПУ получил предостережение от Рособрнадзора

Их предъявили еще двум российским вузам.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вынесла предостережения трем российским вузам, включая Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы. В список также попали Новосибирский государственный университет и Московский городской университет управления правительства Москвы имени Лужкова.

Как сообщили в ведомстве, вузам указали на недопустимость нарушения обязательных требований в рамках федерального контроля качества образования. Предостережения внесены в единый реестр контрольных мероприятий.

БГПУ предостережение объявили в конце февраля. Университету рекомендовали самостоятельно утвердить образовательные программы по ряду профильных направлений. Кроме того, Рособрнадзор выявил, что вуз не обеспечивает открытость и доступность информации о своей структуре, органах управления, реализуемых программах, педагогическом составе и научной деятельности. Ведомство потребовало устранить нарушения и сделать данные об университете доступными.

