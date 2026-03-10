Владельцам гостевых домов предложили платить за ЖКУ по коммерческим тарифам

Но даже в тех регионах, где «писем счастья» о смене тарифов пока не приходило, некоторые владельцы мини-отелей уже задумались о продолжении бизнеса. В Самаре, к примеру, рост платы за капремонт и вывоз ТКО уже повысил платежи на 10−20 процентов. Даже те, кто оплачивает ресурсы по нормативу, стали с января платить за воду втрое больше прежнего. «Непонятная ситуация складывается и с тем, что многие хозяева небольших гостиниц, как я, например, не только сдают комнаты, но и сами живут в доме. Получается, что нам придется за всю воду и свет платить по коммерческому тарифу. А это много больше, чем наши соседи», — возмущается одна из самарских хозяек мини-отеля Ляйсан.