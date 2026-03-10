Владельцам гостевых домов предложили платить за ЖКУ по коммерческим тарифам

Гостевые дома в Севастополе столкнулись с трехкратным повышением стоимости электроэнергии. Их стали переводить на коммерческий тариф, который они не потянут. Почему возникли разногласия и как это отразится на кошельке туристов?
У Анны Клоковой гостевой дом в поселке Любимовка под Севастополем. В одной комнате она живет, еще четыре сдает отдыхающим. Платит налоги как самозанятая. Когда в регионе объявили эксперимент по легализации гостевых домов, внесла свой объект в реестр. И почти сразу получила уведомление от энергокомпании: ее лицевой счет физлица закрыли и пригласили перезаключить договор на коммерческой основе, чтобы дальше обслуживаться в юридическом отделе.
— Мой дом стоит далеко от моря, прошлым летом я сдавала комнаты по 1500 рублей в сутки и за сезон заработала не более 160 тысяч рублей, — говорит Анна. — Теперь у меня вся сумма уйдет на оплату счетов за электричество. Я принимаю гостей только летом, а по повышенному тарифу нужно платить весь год. Но у меня ведь жилой дом, а не гостиница. Это противоречит логике закона о легализации гостевых домов.
Плата за свет, по ее словам, выросла с пяти рублей за киловатт-час до 11 рублей, а если потребление превышает 600 киловатт-час в месяц, то тариф 15 рублей. Уже сейчас за дом, который не подключен к газу и отапливается электричеством, приходится платить вместо пяти-семи тысяч рублей — 10−14 тысяч. Летом сумма будет еще больше.
— Возможно, крупные объекты на первой линии, где цены от пяти тысяч рублей за номер, и не почувствуют этих изменений. Это ударит по таким, как я. Если нас оставят на коммерческом тарифе, придется поднять стоимость проживания, и бюджетных номеров не останется, — отмечает хозяйка.
Компания «Севэнергосбыт», куда «РГ» обратилась за комментарием, сослалась на разъяснения ФАС и минэнерго по данному вопросу. Закон о легализации относит гостевые дома к сфере предпринимательской деятельности, они получают прибыль, а значит, должны оплачивать электроэнергию по нерегулируемым коммерческим тарифам. Применять повышенные тарифы только в курортный сезон невозможно, так как этот вопрос не урегулирован законодательством РФ.
В Севастополе пока легализовались лишь 110 гостевых домов, хотя в городе их несколько тысяч. Многие владельцы признаются, что опасаются добавляться в реестр из-за риска повышения тарифов. Но местные власти не связывают низкий показатель с этим фактором. Как сообщила «РГ» начальник управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая, большинство таких объектов работают только в летний период, поэтому не спешат войти в реестр.
При этом работать по старой схеме и сдавать жилье посуточно гостевые дома больше не могут, так как им запрещено давать рекламу в интернете. По данным Российского союза туриндустрии, агрегаторы в начале года удалили 2,5 тысячи объявлений по всей стране, не имеющих специального кода из реестра.
В Республике Крым гостевые дома также столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги. «Там круглый год живут семьи собственников с детьми, а коммерческий тариф, во-первых, противоречит законодательству, а во-вторых, станет непосильной нагрузкой на обычных граждан», — отмечает владелица такого объекта.
Многие владельцы гостевых домов опасаются добавляться в реестр из-за риска повышения тарифов.
Власти Крыма считают повышенный тариф справедливым, поскольку гостевые дома, как и другие средства размещения, увеличивают нагрузку на электросети. Это же касается и вывоза мусора. «В законе этот вопрос не урегулирован и предоставлен субъектам РФ, — пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. — Горят электроподстанции, падает напряжение. Мы считаем, что дополнительные затраты на ресурсы не должны ложиться на соседей, поэтому принято такое решение».
По словам главы Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, с такой проблемой сейчас сталкиваются во всех регионах, где есть гостевые дома. «Конечно, люди в этих домах не только живут, но и зарабатывают деньги. Подход к тарифам должен быть гибче. Не жилой дом, но и не коммерция. Также они не должны платить по повышенному тарифу круглый год, если работают только три месяца». А председатель Ассоциации гостевых домов Крыма Александра Портнова считает, что поскольку владелец остается физическим лицом и оказывает услуги в жилом доме, должны сохраняться тарифы для населения.
Вопрос обсуждается на федеральном уровне, но пока решение не отразилось в документах.
— Есть разные разъяснения по этому поводу у минстроя, ФАС, минэкономразвития. Общая позиция уже сформулирована: при присвоении статуса гостевого дома тарифная политика меняться не должна, должны оставаться тарифы, применимые к жилому фонду и жилым домам, — сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша на встрече с представителями турбизнеса Крыма.
Глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев отметил, что легализация гостевых домов предполагает оказание услуг физлицами без образования юрлица. «Минэкономразвития намерен еще раз поднять вопрос тарифов для гостевых домов на совещании с заинтересованными ведомствами», — заявил он.
А как у других?
В Ростовской области гостевым домам стали выставлять счета по коммерческим тарифам еще до начала эксперимента по легализации, сообщила «РГ» президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж. По ее словам, энергокомпании находили тех, кто предлагал свое жилье в аренду на рекламных площадках, и через суд доказывали коммерческое использование помещений. А когда владельцы стали добавляться в реестр, их стало проще искать.
В Калининградской области энергокомпания проводит рейды по выявлению «скрытых коммерсантов» под видом индивидуальных жилых домов. Недавно там взыскали через суд 247 тысяч рублей с владельца спа-комплекса в частном секторе, который экономил на коммунальных платежах и использовал электроэнергию на нужды бизнеса, оплачивая ее по тарифу для населения.
А вот в минтуризме Дагестана сообщили, что включение жилого дома в реестр гостевых домов не влечет за собой изменения размера обязательных платежей. И применение коммерческих тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги в отношении таких домов неправомерно.
«Минстрою России пришлось опубликовать письмо с разъяснением о том, что гостевые дома не являются объектами с оказанием гостиничных услуг, а приравниваются к частным домам», — рассказал «РГ» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.
Но даже в тех регионах, где «писем счастья» о смене тарифов пока не приходило, некоторые владельцы мини-отелей уже задумались о продолжении бизнеса. В Самаре, к примеру, рост платы за капремонт и вывоз ТКО уже повысил платежи на 10−20 процентов. Даже те, кто оплачивает ресурсы по нормативу, стали с января платить за воду втрое больше прежнего. «Непонятная ситуация складывается и с тем, что многие хозяева небольших гостиниц, как я, например, не только сдают комнаты, но и сами живут в доме. Получается, что нам придется за всю воду и свет платить по коммерческому тарифу. А это много больше, чем наши соседи», — возмущается одна из самарских хозяек мини-отеля Ляйсан.