Белорусским водителям нужно подготовиться к новым штрафам за просроченные права

На данный момент в Беларуси нет отдельной санкции для тех, у кого просрочены права. Такие водители приравниваются к бесправникам и платят в первый раз штраф от 5 до 20 базовых величин (от 225 до 900 белорусских рублей в марте 2026-го). Штраф во второй раз от 20 до 50 базовых (от 900 до 2250 рублей). Если водитель так и продолжает ездить без прав, то его также могут наказать общественными работами или административным арестом.