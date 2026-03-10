Ричмонд
Белорусским водителям нужно подготовиться к новым штрафам за просроченные права

В Беларуси будут изменены штрафы за просроченные права.

Источник: Комсомольская правда

Белорусских водителей ждут новые штрафы за просроченные права. Это регламентируют поправки в Кодексе Беларуси об административных правонарушениях, проект закона опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в Беларуси готовится смягчение административной ответственности для некоторых водителей-бесправников. В частности, хотят снизить штрафы для водителей, у которых оказались просрочены права. Законопроект уже приняли в первом чтении в Палате представителей.

На данный момент в Беларуси нет отдельной санкции для тех, у кого просрочены права. Такие водители приравниваются к бесправникам и платят в первый раз штраф от 5 до 20 базовых величин (от 225 до 900 белорусских рублей в марте 2026-го). Штраф во второй раз от 20 до 50 базовых (от 900 до 2250 рублей). Если водитель так и продолжает ездить без прав, то его также могут наказать общественными работами или административным арестом.

Поправки в документе предусмотрят именно пункт о просроченном водительском удостоверении. Санкция статьи будет мягче, чем у бесправников — от 2 до 5 базовых (от 90 до 225 рублей).

Напомним, в Беларуси новшества для водителей начали действовать с февраля 2026 года.

А еще власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси.

Тем временем глава Нацбанка Беларуси сказал про отказ от доллара.