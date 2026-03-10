На улице Рокоссовского в Калининграде планируют построить спортивный центр с игровым залом. Постановление о выделении денег на реализацию проекта опубликовали на сайте городской администрации.
Будущий центр с универсальным залом рассчитан на 80 посещений в смену. Его намерены построить в 2027—2030 годах. Стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 657 миллионов рублей, из них 25,2 миллиона — на подготовку документации.
В постановлении не указано местоположение нового объекта. В администрации Калининграда не смогли оперативно уточнить, где именно появится центр.
Отметим, что на улице Рокоссовского есть подходящий участок с кадастровым номером 39:15:132304:16. На территории располагается бывший ангар министерства обороны.
Военное ведомство передавало муниципалитету землю в центре Калининграда площадью 4,6 тысячи квадратных метров ещё в 2023 году. Там предлагали строить многоуровневую стоянку. Ещё в 2024 году вид разрешённого использования участка был «под военный городок», в настоящее время он поменялся на «обеспечение занятия спортом в помещениях».