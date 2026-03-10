На улице Рокоссовского в Калининграде планируют построить спортивный центр с игровым залом

Военное ведомство передавало муниципалитету землю в центре Калининграда площадью 4,6 тысячи квадратных метров ещё в 2023 году. Там предлагали строить многоуровневую стоянку. Ещё в 2024 году вид разрешённого использования участка был «под военный городок», в настоящее время он поменялся на «обеспечение занятия спортом в помещениях».