МКС упадет в Тихий океан: почему станцию хотят затопить и как это произойдет

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Международная космическая станция (МКС) будет постепенно сводиться с орбиты Земли в 2028 году, а ее затопление намечено на 2030 год. Что будет с МКС, как произойдет ее ликвидация и как затапливали российскую станцию «Мир» — в материале «Вечерней Москвы».
Почему МКС хотят затопить.
МКС является международным проектом, участие в котором принимает несколько стран, включая Россию, США, Японию и европейские государства. После окончания холодной войны страны поняли, что строить отдельные национальные станции слишком дорого, а объединение усилий снизит расходы и риски.
Станция состоит из нескольких частей — модулей. Первый модуль МКС был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года, а в последующие годы к станции были пристыкованы другие блоки и модули. Таким образом, МКС в течение многих лет собирали прямо на орбите, словно большой конструктор. Такой модульный принцип строительства был выбран из-за больших размеров и массы станции: если бы ее строили на Земле, то не смогли бы поднять всю конструкцию на орбиту.
Изначально МКС проектировали на 15 лет службы — до 2013 года, однако благодаря модульной конструкции станции ее до сих пор удается ремонтировать и улучшать без остановки работы всей конструкции. За счет этого срок эксплуатации решили продлить до 2028 года.
Однако уже к началу 2020-х годов многие модули сильно истрепались в силу длительной эксплуатации. Например, участились протечки воздуха, устарело оборудование, увеличилось микробиологическое загрязнение, износились некоторые элементы станции и так далее. По оценкам Роскосмоса, устаревание станции приводит к тому, что расходы на поддержание работы МКС становятся сопоставимыми со стоимостью создания новой станции.
Как произойдет затопление МКС.
После окончания срока эксплуатации МКС в 2028 году планируется ее постепеннее сведение с орбиты с последующим затоплением в Тихом океане в 2030 году. Планируется поэтапное снижение орбиты станции с отделением от нее фрагментов на разной высоте. Обломки станции должны упасть в несудоходном районе Тихого океана, вероятно, на «кладбище космических кораблей» — в районе океана, находящемся в 3900 километрах от города Веллингтон в Новой Зеландии. Это место уже не раз использовалось для затопления других космических аппаратов.
Сейчас МКС находится примерно на высоте 400 километров от поверхности Земли. Чтобы начать ее снижение, к ней подключат космические аппараты с двигателями, которые дадут тормозящий импульс и снизят орбиту. Во время управляемого снижения станция достигнет 270-километровой орбиты, после чего понадобится еще месяц для ее окончательного снижения. Разделение МКС на фрагменты может произойти на высотах в 110, 105 и 75 километров. В океан должно упасть около 120 тонн несгоревших в атмосфере обломков.
При этом на данный момент нет какого-либо утвержденного плана по затоплению и ликвидации станции. Некоторые предлагают и другие варианты, например, повысить ее орбиту и оставить как «памятник» на большой высоте, частично вернуть ее на Землю для демонтажа ценного оборудования или использовать ее как платформу для строительства новой станции. Кроме того, высказываются предложения по продлению срока эксплуатации МКС еще на несколько лет.
Чем могут заменить МКС.
Вместо МКС на околоземной орбите могут появиться другие станции — проекты как отдельных государств, так и частных компаний. Одна из них функционирует уже сейчас — это китайская станция «Тяньгун».
В 2028 году планируется запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС). Она должна стать «летающей лабораторией» для отработки технологий длительных полетов и проведения научных экспериментов, включая изучение влияния космоса на живые организмы. Станция также будет предназначена для подготовки к длительным межпланетным полетам.
Кроме того, несколько частных компаний сейчас находятся в процессе создания других альтернатив МКС. Например, свои станции разрабатывают Axiom Space, Vast, Blue Origin и Starlab.
Затопление станции «Мир».
Вариант ликвидации МКС с затоплением в Тихом океане считается безопасным, так как при неконтролируемом снижении обломки станции могут упасть в местах, где проживают люди. К тому же такой способ уже был опробован один раз — 23 марта 2001 года была затоплена советская и российская станция «Мир».
Затопление проходило в три этапа:
во время первого этапа орбиту станции снизили до 220 километров под воздействием тормозного импульса грузового космического корабля «Прогресс М1−5»;далее станцию перевели на высоту 165 километров с помощью двух тормозных импульсов «Прогресса» с разницей в полтора часа;спустя три часа было осуществлено последнее торможение — это заняло 22 минуты, через девять минут станция начала разрушаться, а спустя еще пять минут станция опустилась на высоту 100 километров и практически полностью разрушилась, через 17 минут обломки упали в Тихий океан.
Горящие обломки «Мира» можно было видеть с территории Австралии, Новой Зеландии, Чили и Фиджи. При этом ликвидацию станции весом 140 тонн удалось совершить без происшествий и жертв, а несгоревшие в атмосфере обломки станции остались лежать на дне Тихого океана.
