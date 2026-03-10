МКС упадет в Тихий океан: почему станцию хотят затопить и как это произойдет

Станция состоит из нескольких частей — модулей. Первый модуль МКС был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года, а в последующие годы к станции были пристыкованы другие блоки и модули. Таким образом, МКС в течение многих лет собирали прямо на орбите, словно большой конструктор. Такой модульный принцип строительства был выбран из-за больших размеров и массы станции: если бы ее строили на Земле, то не смогли бы поднять всю конструкцию на орбиту.