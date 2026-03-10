Более 5 тысяч мест подготовили в ПВР на случай паводка в Воронежской области

Вскрытие рек в Воронежской области ожидается во второй декаде марта. Гидрологическая обстановка на данный момент оценивается как благоприятная: максимальные уровни воды на Дону и большинстве рек бассейна прогнозируются ниже нормы. Исключение составляет река Битюг, где показатели могут быть около средних многолетних значений. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 10 марта.