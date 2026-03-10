Более 5 тысяч мест подготовили в ПВР на случай паводка в Воронежской области

Вскрытие рек в Воронежской области ожидается во второй декаде марта. Гидрологическая обстановка на данный момент оценивается как благоприятная: максимальные уровни воды на Дону и большинстве рек бассейна прогнозируются ниже нормы. Исключение составляет река Битюг, где показатели могут быть около средних многолетних значений. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 10 марта.
Он подчеркнул необходимость учитывать возможные риски. При обильных мартовских осадках не исключено повышение уровня воды в малых реках и, как следствие, локальные подтопления в низинных территориях. В связи с этим подготовительные мероприятия начались заблаговременно.
Особое внимание уделяется защите населенных пунктов и информированию граждан. На случай ухудшения обстановки подготовлены 55 пунктов временного размещения, способных единовременно принять более 5 тысяч человек, а также мобильный пункт на 150 мест. Сформированы необходимые запасы песка, щебня и других материалов для оперативного укрепления гидротехнических сооружений.
В муниципалитетах проходят подворовые обходы: сотрудники администраций и волонтеры раздают жителям памятки с алгоритмом действий при паводке. Губернатор также обратился к жителям области с просьбой соблюдать меры безопасности.
— Отдельно напомню, что выходить на лед сейчас крайне опасно — как взрослым, так и детям, — резюмировал Александр Гусев.