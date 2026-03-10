Диетолог Белоусова сказала, почему сокращение порций не помогает похудеть

Тысячи людей, мечтая о стройной фигуре, урезают порции до минимума, но вместо желанного похудения получают остановку веса и постоянное чувство голода. Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с Pravda.Ru раскрыла парадокс, который ломает стереотипы о диетах: дело не в количестве еды, а в её качестве.
По словам специалиста, главная ошибка худеющих — фокус на объёме. Можно питаться крошечными порциями, но если рацион состоит преимущественно из овощей или фруктов, организм быстро начнёт испытывать дефицит белка, железа и витаминов. Возникает так называемый скрытый голод, когда нехватка микронутриентов маскируется под обычное желание есть. Человек тянется к калорийным углеводам: хлебу, макаронам, чтобы быстрее заглушить аппетит.
Белоусова объяснила, что при хроническом недоедании организм включает режим экономии. Скорость обмена веществ падает, потому что калории нужны хотя бы для дыхания и работы сердца. Энергия расходуется максимально осторожно, а физическая активность снижается — сил просто не остаётся. В итоге процесс похудения останавливается, а иногда вес даже ползёт вверх.
Выход, по мнению диетолога, не в тотальном урезании, а в балансе. Даже дробное питание 6−7 раз в день должно обеспечивать организм полным набором белков, жиров, углеводов и минералов. При необходимости врач рекомендует подключать витаминные комплексы, но рацион лучше выстраивать со специалистом.
Пока одни борются со скрытым голодом, другие увлекаются модными системами питания. Врач-диетолог Марият Мухина в интервью RT предупредила о подводных камнях кето-диеты, которая построена на минимуме углеводов и максимуме жиров.
Мухина пояснила, что такой рацион чаще всего пробуют люди, желающие снизить вес, уменьшить интоксикацию или воспаление. Мнения врачей о кето-диете расходятся, но есть случаи впечатляющих результатов, например, при лечении эпилепсии у детей, когда удаётся достичь стойкой ремиссии. Без углеводов поджелудочная железа отдыхает, а инсулиновые рецепторы освобождаются.
Однако, по словам диетолога, кето-диета остаётся спорной и должна назначаться лишь тогда, когда перепробовано всё. У неё есть серьёзные противопоказания. Переходить на такой режим питания нельзя при нарушении жирового обмена и повышенном холестерине. Кроме того, образующиеся кетоны токсичны для нервных клеток.
Мухина подчеркнула, что диета категорически противопоказана людям с диабетом первого типа. При втором типе — только под жёстким контролем врача. Также под запретом болезни желчного пузыря, состояние после его удаления, мочекаменная болезнь. В противном случае можно усугубить атеросклероз и заработать новые проблемы со здоровьем.
