Диетолог Белоусова сказала, почему сокращение порций не помогает похудеть

Однако, по словам диетолога, кето-диета остаётся спорной и должна назначаться лишь тогда, когда перепробовано всё. У неё есть серьёзные противопоказания. Переходить на такой режим питания нельзя при нарушении жирового обмена и повышенном холестерине. Кроме того, образующиеся кетоны токсичны для нервных клеток.