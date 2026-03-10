ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые

ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки.
— Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые, — заявил глава регионе.
Губернатор добавил, что в городе принимают первоочередные меры, направленные на локализацию и ликвидацию последствий атаки. Он также назвал удар ВСУ «бесчеловечным террористическим актом».
Ракетная опасность была объявлена в Брянске около 18−00 ч.