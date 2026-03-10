Назван основной кандидат на пост омбудсмена вместо Москальковой

Президент России Владимир Путин ранее указом исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Еще в начале февраля глава государства уволил его с поста своего специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда уточнил, что Иванов сам изъявил желание уйти в отставку.