Назван основной кандидат на пост омбудсмена вместо Москальковой

Основным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека в России стала депутат Государственной думы от «Справедливой России», председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом во вторник, сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, Татьяну Москалькову на должности омбудсмена также может сменить глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Президент России Владимир Путин ранее указом исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности. Еще в начале февраля глава государства уволил его с поста своего специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда уточнил, что Иванов сам изъявил желание уйти в отставку.

Путин также назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом России в Йеменской Республике. Президент ранее подписал указ, согласно которому новым послом России в Бельгии стал Денис Гончар. Глава РФ снял с этого поста Александра Токовинина.

