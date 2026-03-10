Врач предупредила, у каких людей может развиться вторичная гипертония

Врач-кардиолог Елена Голикова предупредила о повышенном риске вторичной гипертонии у определенных групп людей. Это состояние не является самостоятельным заболеванием, а лишь проявлением другой патологии.
«Спровоцировать появление вторичной гипертонии могут некоторые врожденные и приобретенные пороки сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания головного мозга, например энцефалит, а также системная красная волчанка и васкулиты», — подчеркнула кардиолог в беседе с Lenta.ru.
Кроме того, развитие вторичной гипертонии может быть связано с болезнями почек, эндокринными нарушениями. Голикова отметила, что давление часто развивается на фоне синдрома апноэ сна, при котором дыхание человека останавливается на 10 секунд и дольше.
Риск повышается у людей, принимающих снотворные, противозачаточные и нестероидные противовоспалительные препараты. Голикова рекомендовала при симптомах повышенного давления пройти обследование.
При этом исследования показывают, что питание и добавки могут помочь в поддержании нормального давления. В одном из них выяснили, что витамин C способен снижать систолическое давление примерно на 3,7 мм рт. ст., приводит «Царьград».