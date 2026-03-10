Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила, у каких людей может развиться вторичная гипертония

Кардиолог Голикова: Апноэ во сне повышает риск вторичной гипертонии.

Источник: Комсомольская правда

Врач-кардиолог Елена Голикова предупредила о повышенном риске вторичной гипертонии у определенных групп людей. Это состояние не является самостоятельным заболеванием, а лишь проявлением другой патологии.

«Спровоцировать появление вторичной гипертонии могут некоторые врожденные и приобретенные пороки сердечно-сосудистой системы, инфекционные заболевания головного мозга, например энцефалит, а также системная красная волчанка и васкулиты», — подчеркнула кардиолог в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, развитие вторичной гипертонии может быть связано с болезнями почек, эндокринными нарушениями. Голикова отметила, что давление часто развивается на фоне синдрома апноэ сна, при котором дыхание человека останавливается на 10 секунд и дольше.

Риск повышается у людей, принимающих снотворные, противозачаточные и нестероидные противовоспалительные препараты. Голикова рекомендовала при симптомах повышенного давления пройти обследование.

При этом исследования показывают, что питание и добавки могут помочь в поддержании нормального давления. В одном из них выяснили, что витамин C способен снижать систолическое давление примерно на 3,7 мм рт. ст., приводит «Царьград».