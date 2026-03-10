Сотрудника пиццерии в украинском Луцке мобилизовали на рабочем месте

В городе Луцке в западной части Украины шесть сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали сотрудника пиццерии в момент, когда он находился на рабочем месте. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило местное агентство УНИАН.
— Шесть сотрудников ТЦК вытянули мужчину прямо с рабочего места из пиццерии. Парень пытался скрыться внутри заведения, но это не помогло. Его запаковали в микроавтобус, — говорится в публикации.
По данным журналистов, инцидент произошел на улице Соборности, передает РИА Новости.
26 января в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали мужчину, который прятался там. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.
25 февраля руководитель группы коммуникаций Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что только у полицейских есть полномочия задерживать украинских граждан, но зачастую сотрудники ТЦК якобы вынуждены заниматься этим самостоятельно.
В тот же день Министерство обороны России сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины, который позднее сдался в плен российским войскам на Красноармейском направлении.