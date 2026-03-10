Экономист Шкарупа объяснил, почему компании в России стали чаще закрываться

HR-стратег Алсу Полякова рассказала «Газете.Ru», как снизить риск увольнения в условиях экономической турбулентности. По ее словам, сокращения — это управленческое решение, а не оценка личности. Чтобы остаться на работе, сотрудник должен быть не просто исполнителем, а владельцем результата, фокусироваться на задачах, влияющих на ключевые показатели.