Экономист Шкарупа объяснил, почему компании в России стали чаще закрываться

Рост числа закрывающихся компаний в России связан с возвращением предпринимателей в наемную работу и усилением экономического давления на бизнес. Такое мнение высказал «Известиям» экономист Александр Шкарупа.
По его словам, многие наемные сотрудники решили открыть свой бизнес, но не справились с ответственностью и возвращаются к наемной работе с фиксированным окладом.
Шкарупа считает, что поддержка предпринимателей должна быть системной. Речь может идти о льготных кредитах, рассрочках по налогам и ускорении оплаты госконтрактов.
HR-стратег Алсу Полякова рассказала «Газете.Ru», как снизить риск увольнения в условиях экономической турбулентности. По ее словам, сокращения — это управленческое решение, а не оценка личности. Чтобы остаться на работе, сотрудник должен быть не просто исполнителем, а владельцем результата, фокусироваться на задачах, влияющих на ключевые показатели.
Полякова отметила, что в настоящее время ценятся навыки аналитики, управления проектами и работы с ИИ. Полезно выстраивать связи внутри компании и запрашивать обратную связь. Если сокращение неизбежно, эксперт советует собрать портфолио, обновить резюме и договориться о рекомендациях, превращая ситуацию в возможность для роста.
Ранее эксперт Александр Смирнов заявил, что что россияне стали чаще увольняться «в никуда».