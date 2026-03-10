Автор Wargonzo и командир «Родни» Евгений Николаев погиб в зоне СВО

Друзья вспоминают его как редкого человека — умного, эрудированного, мягкого и остроумного. Он хорошо знал южнорусский вопрос, разбирался в истории Молдавии и Украины. В его книге есть метафора о платане — дереве, которое сажали в Херсоне, Одессе и Кишинёве как символ имперского единства этих земель. Николаев родился в Молдавии, а погиб под Славянском.