Bloomberg: ситуация в Иране вынудила японские компании обратиться к РФ

Несколько южнокорейских производителей автозапчастей тоже обратились к «Русалу».

Источник: Комсомольская правда

Японские производители автокомпонентов вынуждены обращаться к российскому алюминию из-за конфликта на Ближнем Востоке, который угрожает мировым поставкам металла. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом “Русалом”», — говорится в сообщении от иностранного издания со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры о покупке литейных сплавов для автопрома ведутся уже неделю, и некоторые сделки могут быть завершены в ближайшее время.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники также сообщил, что помимо Японии к российскому «Русалом» также обратились несколько южнокорейских производителей автозапчастей.

При этом у Европы тоже могут возникнуть проблемы из-за ситуации на Ближнем Востоке. ЕС может столкнуться с энергетическим кризисом из-за войны в Иране. Но при этом Брюссель лишь отчасти рассматривает возобновление торговых отношений с Россией.