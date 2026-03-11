Личный досмотр в школах Петербурга станет законным

Поводом для пересмотра действующих норм послужила печальная статистика происшествий в школах. В декабре прошлого года в подмосковном Одинцово произошла трагедия: пятнадцатилетний подросток нанес смертельные ножевые ранения ученику четвертого класса. В Петербурге также зафиксирован случай нападения: девятиклассник ранил учительницу математики, после чего нанес увечья самому себе.