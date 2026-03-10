Композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет

После восьмого класса Александр хотел уйти работать в цирк, но по настоянию матери окончил школу и поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, где организовал собственный джазовый оркестр. Однако уже на первой сессии он провалил экзамен по математике, за что был отчислен из ВУЗа и призван в армию. Зацепин попал в музыкальный взвод Тюменского пехотного училища — выступал в Новосибирском ансамбле песни и пляски и работал киномехаником в клубе. Демобилизовавшись, он трудился концертмейстером в Новосибирской филармонии, а затем переехал в Казахстан, где поступил в Алма-Атинскую консерваторию. В 1956 году Александр Зацепин получил диплом: его выпускной работой стал балет «Старик Хоттабыч», который был поставлен в Алма-Атинском театре оперы и балета.