«Волжаночка‑ГРАСС» одержала две победы в Таганроге: итоги заключительного тура чемпионата России

Первый матч сложился для «Волжаночки‑ГРАСС» непросто, но завершился со счётом 3:1 в её пользу (25:17, 25:23, 25:23, 25:19). Команда сразу взяла инициативу в свои руки и уверенно выиграла первый сет — 25:17. Слаженная игра в атаке и надёжная защита не оставили хозяйкам шансов на старте. Однако «Красные крылья» быстро перестроились: во втором сете они использовали ошибки соперниц и усилили давление на приёме, взяв реванш со счётом 25:23 и вернув интригу в игру.