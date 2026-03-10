Ричмонд
Месячник чистоты проведут в Ростове, общегородской субботник состоится 21 марта

Весеннюю генеральную уборку проведут в Ростове в марте.

Источник: Комсомольская правда

Масштабная санитарная уборка в Ростове-на-Дону стартует уже на следующей неделе, а первый субботник в рамках месячника чистоты проведут 21 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

— В рамках месячника чистоты пройдет несколько субботников. Места высадки «трудового десанта» опубликуем на портале городской думы и администрации города. Помимо общегородских территорий в фокусе — дворы, — рассказал Александр Скрябин.

Во время генеральной уборки организуют целый ряд работ. Должны убрать наносной грунт, вымыть проезжие части, тротуары, ограждения, очистить газоны от мусора, а также привести в порядок остановки и убрать со столбов объявления. Планируются работы по ремонту и покраске детских игровых площадок.

Особое внимание глава города поручил уделить местам воинских захоронений, мемориальным комплексам, памятникам.

Завершится месячник чистоты 18 апреля общеобластным субботником и Днем древонасаждения.

