Месячник чистоты проведут в Ростове, общегородской субботник состоится 21 марта

Масштабная санитарная уборка в Ростове-на-Дону стартует уже на следующей неделе, а первый субботник в рамках месячника чистоты проведут 21 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
— В рамках месячника чистоты пройдет несколько субботников. Места высадки «трудового десанта» опубликуем на портале городской думы и администрации города. Помимо общегородских территорий в фокусе — дворы, — рассказал Александр Скрябин.
Во время генеральной уборки организуют целый ряд работ. Должны убрать наносной грунт, вымыть проезжие части, тротуары, ограждения, очистить газоны от мусора, а также привести в порядок остановки и убрать со столбов объявления. Планируются работы по ремонту и покраске детских игровых площадок.
Особое внимание глава города поручил уделить местам воинских захоронений, мемориальным комплексам, памятникам.
Завершится месячник чистоты 18 апреля общеобластным субботником и Днем древонасаждения.
