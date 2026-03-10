Белорусский лыжник Роман Свириденко победил на Паралимпиаде в Италии

На Паралимпиаде 21-летний белорус победил в классах LW2-LW9 (стоячие атлеты с поражениями конечностей). В квалификации спринта Роман Свириденко продемонстрировал лишь 12-й результат среди 30 участников, тогда он смог занять последнее проходное место в следующую стадию. После белорус одержал победу в полуфинале, а в финале на три секунды опередил немца Себастьяна Марбургера. Бронзу завоевал француз Бенжамен Давье с отставанием от первого места на семь секунд.