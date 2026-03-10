Белорусский лыжник Роман Свириденко победил на Паралимпиаде в Италии

Белорусский лыжник Роман Свириденко выиграл золотую медаль на XIV Зимних Паралимпийских играх в Италии.
На Паралимпиаде 21-летний белорус победил в классах LW2-LW9 (стоячие атлеты с поражениями конечностей). В квалификации спринта Роман Свириденко продемонстрировал лишь 12-й результат среди 30 участников, тогда он смог занять последнее проходное место в следующую стадию. После белорус одержал победу в полуфинале, а в финале на три секунды опередил немца Себастьяна Марбургера. Бронзу завоевал француз Бенжамен Давье с отставанием от первого места на семь секунд.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусского лыжника Роман Свириденко с золотой медалью на Паралимпиаде, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». И назвал победу спортсмена его большим личным достижением и успехом всей страны.
— Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта, — подчеркнул глава государства.
Золото, завоеванное Свириденко, стало первой наградой Беларуси на текущей Паралимпиаде. В этом же виде программы в классах LW10-LW12 (сидячие атлеты) среди женщин белоруски Лидия Лобан и Валентина Бирило остановились на стадии полуфиналов, они заняли 9 и 12 места соответственно. В классах LW2-LW9 среди девушек белорусская спортсменка Дарья Федькович заняла 14-ю строчку.
Еще в среду, 11 марта, на трассе в Тезеро пройдут гонки с раздельного старта на 10 километров классическим стилем, на субботу, 14 марта, запланированы эстафеты, а в заключительный день соревнований 15 марта пройдут индивидуальные гонки на 20 километров свободным стилем.
