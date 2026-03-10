МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владельцев жилья следует привлекать к ответственности за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она написала, что с удивлением обнаружила, что риэлторы предпочитают не связываться с семьями с младенцами, так как владельцы квартир отказывают таким семьям в аренде.
«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага», — написала Симоньян.
Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.Читать дальше