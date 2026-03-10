Ричмонд
Симоньян призвала штрафовать за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами

Симоньян: за отказ сдавать жилье семьям с младенцами следует штрафовать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владельцев жилья следует привлекать к ответственности за отказ сдавать квартиры семьям с младенцами, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале она написала, что с удивлением обнаружила, что риэлторы предпочитают не связываться с семьями с младенцами, так как владельцы квартир отказывают таким семьям в аренде.

«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага», — написала Симоньян.

