Уиткофф: Россия заверила США, что не передает Ирану разведданные

По словам Уиткоффа, соответствующие заверения поступили от российской стороны сразу по нескольким каналам.

Источник: Комсомольская правда

Москва официально уведомила Вашингтон об отсутствии обмена разведывательной информацией с Тегераном. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNBC.

По словам американского представителя, соответствующие заверения поступили от российской стороны сразу по нескольким каналам. В ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном, уточнил Уиткофф.

«В ходе телефонного разговора с президентом Россия сказала, что не делится [разведывательной информацией с Ираном — Прим. ред.]. Вчера утром Джаред Кушнер и я провели отдельную беседу с [помощником президента России Юрием — Прим. ред.] Ушаковым, который повторил то же самое», — сообщил он.

Заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

9 марта российский лидер Путин и его американский коллега Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, беседа длилась около часа. Ее инициатором выступили США.

