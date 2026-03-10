Уиткофф: Россия заверила США, что не передает Ирану разведданные

Москва официально уведомила Вашингтон об отсутствии обмена разведывательной информацией с Тегераном. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNBC.
По словам американского представителя, соответствующие заверения поступили от российской стороны сразу по нескольким каналам. В ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном, уточнил Уиткофф.
«В ходе телефонного разговора с президентом Россия сказала, что не делится [разведывательной информацией с Ираном — Прим. ред.]. Вчера утром Джаред Кушнер и я провели отдельную беседу с [помощником президента России Юрием — Прим. ред.] Ушаковым, который повторил то же самое», — сообщил он.
Заявление прозвучало на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.
9 марта российский лидер Путин и его американский коллега Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, беседа длилась около часа. Ее инициатором выступили США.