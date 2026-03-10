КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем

Иранская сторона закрыла Ормузский пролив для судов, связанных с США и Израилем. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
«Снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», — написал представитель КСИР в личном аккаунте в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана совершили очередной ракетный удар по американским базам на территории Ближнего Востока. Как заявили в КСИР, иранские военные провели 34-ю волну операции «Правдивое обещание 4», атаковав военные центры и центры поддержки США с применением ракет с боевой частью.