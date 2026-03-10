Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем

В КСИР заявили, что судна стран, связанных с нападением на Иран, не имеют права пересекать Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона закрыла Ормузский пролив для судов, связанных с США и Израилем. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

«Снова заявляем, что ни одно судно, связанное с теми, кто напал на Иран, не имеет права проходить через Ормузский пролив. Если сомневаетесь, пойдите и проверьте», — написал представитель КСИР в личном аккаунте в социальной сети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы Ирана совершили очередной ракетный удар по американским базам на территории Ближнего Востока. Как заявили в КСИР, иранские военные провели 34-ю волну операции «Правдивое обещание 4», атаковав военные центры и центры поддержки США с применением ракет с боевой частью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше