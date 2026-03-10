Четыре дипломата Ирана погибли при ударе Израиля по Ливану

Израиль утром 8 марта ударил по столице Ливана, в результате чего были убиты четыре иранских дипломата. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
— Израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле «Рамада» в Бейруте, в результате чего четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты, — передает текст письма ТАСС.
2 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.
Утром того же дня Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки.
ЦАХАЛ нанесла точечный удар по высокопоставленному члену «Хезболлы» в ливанском Бейруте. Сообщалось, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.