Четыре дипломата Ирана погибли при ударе Израиля по Ливану

Израиль утром 8 марта ударил по столице Ливана, в результате чего были убиты четыре иранских дипломата. Об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

— Израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле «Рамада» в Бейруте, в результате чего четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты, — передает текст письма ТАСС.

2 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.

Утром того же дня Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки.

ЦАХАЛ нанесла точечный удар по высокопоставленному члену «Хезболлы» в ливанском Бейруте. Сообщалось, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
