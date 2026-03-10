Кондратьев сказал, откуда ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Брянску

ВСУ нанесли удар по Брянску. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Противник применил ракеты Storm Shadow. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил aif.ru, откуда могла быть произведена атака.
«Дальность действия Storm Shadow — 500−560 километров. Если мы отложим на карте от Брянска это расстояние и нарисуем круг, то в зону поражения попадают Черниговская, Сумская и Полтавская области. Именно оттуда могли запускать ракеты. Если мы говорим про атаки беспилотниками, то их, скорее всего, тоже запускали из названных регионов. Удар, по всей видимости, был комбинированный», — отметил Кондратьев.
Эксперт напомнил, что ракеты Storm Shadow — британо-французского производства. Вес боевой части (именно там, где взрывчатое вещество) — почти полтонны, 450 килограммов.
«Боевая часть осколочно-фугасная — такая мерзопакостная. Немаловажно, что Storm Shadow запускается с самолетов», — подытожил Кондратьев.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, он отметил, что есть погибшие.