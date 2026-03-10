Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев сказал, откуда ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Брянску

ВСУ атаковали Брянск ракетами Storm Shadow. Военный эксперт Кондратьев сообщил, откуда была произведена атака, в результате которой погибли и были ранены люди.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ нанесли удар по Брянску. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших. Противник применил ракеты Storm Shadow. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил aif.ru, откуда могла быть произведена атака.

«Дальность действия Storm Shadow — 500−560 километров. Если мы отложим на карте от Брянска это расстояние и нарисуем круг, то в зону поражения попадают Черниговская, Сумская и Полтавская области. Именно оттуда могли запускать ракеты. Если мы говорим про атаки беспилотниками, то их, скорее всего, тоже запускали из названных регионов. Удар, по всей видимости, был комбинированный», — отметил Кондратьев.

Эксперт напомнил, что ракеты Storm Shadow — британо-французского производства. Вес боевой части (именно там, где взрывчатое вещество) — почти полтонны, 450 килограммов.

«Боевая часть осколочно-фугасная — такая мерзопакостная. Немаловажно, что Storm Shadow запускается с самолетов», — подытожил Кондратьев.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, он отметил, что есть погибшие.