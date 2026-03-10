Кондратьев сказал, откуда ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Брянску

«Дальность действия Storm Shadow — 500−560 километров. Если мы отложим на карте от Брянска это расстояние и нарисуем круг, то в зону поражения попадают Черниговская, Сумская и Полтавская области. Именно оттуда могли запускать ракеты. Если мы говорим про атаки беспилотниками, то их, скорее всего, тоже запускали из названных регионов. Удар, по всей видимости, был комбинированный», — отметил Кондратьев.