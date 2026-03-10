Ричмонд
Robloх после блокировки в РФ зарегистрировал в Роспатенте бренд Robux

Новый бренд Robux был зарегистрирован в Роспатенте 10 марта.

Roblox зарегистрировала бренд Robux в Роспатенте 10 марта. Права на него начали действовать с момента подачи патента. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Товарный знак охватывает денежные переводы, платежи через электронные кошельки, торговлю криптовалютой и другие финансовые услуги.

Robux — внутриигровая валюта Roblox, позволяющая покупать предметы и возможности.

Напомним, в конце 2025 года Roblox заблокировали в России по решению Роскомнадзора. Платформу обвинили в распространении экстремистских материалов, а также развращении малолетних.

Позже в Кремле заявили, что фиксируют много обращений от детей после блокировки Robloх. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с платформой решается профильными ведомствами.

