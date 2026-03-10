Ричмонд
Путин присвоит звание Героя РФ бойцу, в одиночку державшему оборону 68 дней

Президент Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звания Героя России 21-летнему Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал оборону опорного пункта в районе Гришино в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении звания Героя Российской Федерации 21-летнему военнослужащему Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал оборону опорного пункта в районе населённого пункта Гришино на красноармейском направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о подвиге бойца из Самары доложил президенту глава ДНР Денис Пушилин на встрече 10 марта. После этого Путин запросил детальную справку в Министерстве обороны, лично пообщался с командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Сергеем Медведевым и дал распоряжение подготовить соответствующий указ.

«Указ будет подписан в самое ближайшее время», — заявил Песков.

По его словам, Сергей Ярашев в настоящее время находится в госпитале, где ему проведена серьезная операция после полученных в бою ранений.

Ранее в ходе встречи с Пушилиным Путин отметил, что подконтрольная ВСУ территория ДНР сократилась до 15−17%.

