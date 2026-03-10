Science Daily: кетогенная диета может усилить эффект тренировок

Автор работы, специалист по медицине физической активности Сара Лессард, изучила влияние питания на реакцию организма на тренировки. В эксперименте на лабораторных мышах животные получали кетогенную диету с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов. Уже через неделю у них нормализовался сахар в крови, а организм стал лучше реагировать на физическую нагрузку.