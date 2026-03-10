Science Daily: кетогенная диета может усилить эффект тренировок

Высокий уровень сахара в крови может нейтрализовать одну из главных полезных функций физической нагрузки — способность организма эффективно усваивать кислород. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале Science Daily, передают «Известия».
Автор работы, специалист по медицине физической активности Сара Лессард, изучила влияние питания на реакцию организма на тренировки. В эксперименте на лабораторных мышах животные получали кетогенную диету с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов. Уже через неделю у них нормализовался сахар в крови, а организм стал лучше реагировать на физическую нагрузку.
Как пояснила Лессард, диета изменила структуру мышечной ткани мышей. В мышцах стало больше медленных волокон, отвечающих за выносливость, а ткани начали эффективнее использовать кислород. Кетогенная диета переводит организм в состояние кетоза, при котором основным источником энергии становится жир. Такой режим отличается от традиционных рекомендаций по питанию, но ранее применялся при лечении эпилепсии и диабета до открытия инсулина.
Авторы подчеркивают, что максимальный эффект для здоровья дает сочетание правильного питания и физической активности, так как эти факторы усиливают действие друг друга.
Бороться с весенней хандрой и упадком сил поможет физическая активность, рассказала NEWS.ru психолог-консультант Кристина Гундлах. По ее словам, даже легкая зарядка дома способна значительно улучшить настроение.
Она объяснила, что зимой люди меньше двигаются, а движение напрямую связано с выработкой дофамина, отвечающего за энергию и мотивацию. Гундлах также напомнила о важности дневного света и посоветовала выходить на улицу в обеденный перерыв для восстановления биологических ритмов.
Ранее диетолог Анна Белоусова объяснила, почему сокращение порций не помогает похудеть.