В Уфе потратят 319 млн рублей на «умную» транспортную систему: что будет сделано

Первый заместитель министра транспорта и транспортного хозяйства Башкирии Виктор Жульков на заседании комитета Государственного Собрания по жилищной политике отчитался о финансировании интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации. В 2026 году на ее развитие выделят 319 миллиона рублей, 97 из которых — средства федерального бюджета.
В планах на текущий год: модернизация трех светофорных объектов, установка 114 камер видеонаблюдения, трех дорожных контроллеров, 13 видеодетекторов и 30 радарных детекторов транспортного потока.
Четвертый этап внедрения ИТС завершили в 2025 году с объемом финансирования 84 миллиона рублей (81 — федеральные). Тогда обновили восемь светофоров, установили 23 видеодетектора, восемь контроллеров и десять радарных датчиков.
Жульков отметил, что Уфа достигла первого уровня зрелости ИТС. За время реализации проекта в городе создан ситуационный центр, модернизировано 148 светофоров, установлено 70 камер видеонаблюдения, два информационных табло, 13 метеостанций, 403 видеодетектора и 63 радарных детектора.
