В Уфе потратят 319 млн рублей на «умную» транспортную систему: что будет сделано

Первый заместитель министра транспорта и транспортного хозяйства Башкирии Виктор Жульков на заседании комитета Государственного Собрания по жилищной политике отчитался о финансировании интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации. В 2026 году на ее развитие выделят 319 миллиона рублей, 97 из которых — средства федерального бюджета.