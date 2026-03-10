ООН осудила атаку ВСУ на мирных жителей Брянска

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против ударов по гражданскому населению. Об этом во вторник, 10 марта, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску.
— Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, — передает слова Дюжиррика ТАСС.
Вечером 10 марта Украина нанесла ракетный удар по мирным жителям Брянска. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате атаки есть раненые и погибшие. Он также сообщил о задымлении в Советском районе города.
Накануне, 9 марта, беспилотник ВСУ ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе, после чего осколки летательного аппарата повредили автобус спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований.
Ранее стало известно, что дрон Украины попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.
Пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Уточняется, что в тушении возгорания участвует 91 человек, задействованы 26 единиц техники.