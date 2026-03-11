Ждать ли нашествия комаров в Крыму — ответ ученого

«Если сейчас будут постоянно идти дожди в Крыму, то вспышки численности комаров возможны. Если дальше будет засуха или другие факторы, которые препятствуют их размножению, то нет. Однако, по всей вероятности, все будет уравновешенно. Если и случится вспышка, то природа все поправит и сбалансирует», — отметил Стрюков.