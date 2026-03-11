Ричмонд
Ждать ли нашествия комаров в Крыму — ответ ученого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. Этой весной в Крыму не исключены вспышки численности комаров из-за обильных зимних осадков. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат биологических наук Александр Стрюков.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство комаров так или иначе связаны с водой, потому что личинки и куколки у них живут в водной среде, во влажном месте. Все зависит от вида. И только имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомого — ред.) — наземные. Соответственно, если влажность повышена, то это как раз фактор, который способствуют развитию этих насекомых», — пояснил ученый.

По его словам, исключать нашествия кровососущих насекомых в Крыму этой весной не стоит: количество комаров может вырасти, так как из-за осадков станет больше временных водоемов для личинок. Однако спрогнозировать развитие событий довольно сложно, уверил собеседник.

«Если сейчас будут постоянно идти дожди в Крыму, то вспышки численности комаров возможны. Если дальше будет засуха или другие факторы, которые препятствуют их размножению, то нет. Однако, по всей вероятности, все будет уравновешенно. Если и случится вспышка, то природа все поправит и сбалансирует», — отметил Стрюков.

Он пояснил, что комары — отличная кормовая база для насекомоядных птиц, которые «потребляют их тоннами».

Ученый добавил, что в целом потепление климата ведет к увеличению числа насекомых, которые в теплых и влажных условиях чувствуют себя вольготно.

Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму с первыми теплыми весенними днями начали фиксировать активность клещей. В конце февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина сообщила, что снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее.

