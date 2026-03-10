Ричмонд
Застывшая красота: как выглядят миры внутри калининградских янтарных самородков

Музей янтаря поделился уникальными снимками, демонстрирующими причудливые узоры внутри солнечного камня. В одном кусочке янтаря можно увидеть целые миры: разные оттенки, степени прозрачности и распределение пузырьков газа создают живописные пейзажи.

Музей янтаря поделился уникальными снимками, демонстрирующими причудливые узоры внутри солнечного камня. В одном кусочке янтаря можно увидеть целые миры: разные оттенки, степени прозрачности и распределение пузырьков газа создают живописные пейзажи.

Такая красота рождается естественным путем. Смола поступала в карманы древнего леса порциями, разными по составу и вязкости, под разным давлением. Перемешиваясь, она создавала неповторимые картины, которые мы видим сегодня.

Художники часто подчеркивают «пейзажность» янтаря огранкой и обрамлением. Но некоторые экспонаты настолько совершенны, что не требуют вмешательства человека. Именно такие показали в музее.