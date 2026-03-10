В матче с ЦСКА «Балтика» — фаворит: эксперты оценили шансы команд на победу

В предстоящем матче чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Балтикой» фаворитом будут калининградцы. Такое мнение в программе «Вперёд, балтийцы!» на «Бизнес ФМ — Калининград» высказали эксперты Виталий Макаров и Антон Хоменко.
Команда Андрея Талалаева готовится к поединку с армейцами на юге России, в Калининграде пока для этого не самые оптимальные условия. Ничью в поединке с «Ростовом» многие болельщики восприняли, как неудачу.
«Ростов — неприятная команда с точки зрения своего упорства. И хотя, казалось бы, в пользу Балтики было всё: и гол в наши ворота отменили из-за офсайда, и пенальти не забили, но всё равно в компенсированное время что-то пошло не так, и “Ростов” сравнял счёт. Единственное, что радует, только что Брайан Хиль сравнялся с Алексеем Батраковым по числу голов — по 11 теперь, они лидеры бомбардирской гонки», — отметил Хоменко.
Макаров считает, что в Ростове-на-Дону была абсолютно равная борьба. Обе команды создавали голевые моменты. Балтийцы по этому компоненты даже обошли хозяев, но подвела реализация. Поэтому не стоит воспринимать ничейный результат, как катастрофу, поводов для паники нет.
«Из Железноводска вернётся злая “Балтика”. Пусть ЦСКА нас боится. Уверен, что Андрей Талалаев разберёт ЦСКА. Да, они злые после двух поражений подряд. А кто сказал, что вот этот эмоциональный настрой на сверхреванш даст результат? В нашем футболе нынешнем всё настолько тоненько, тут вообще от маленьких нюансов всё зависит. Я считаю, что, и я остаюсь при своём мнении, что в матче “Балтика” — ЦСКА, который предстоит 14 марта, “Балтика” — фаворит.
14 марта в Калининграде футбольный клуб «Балтика» встретится с московским ЦСКА. Начало поединка на «Ростех Арене» в 19:30.