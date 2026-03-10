В матче с ЦСКА «Балтика» — фаворит: эксперты оценили шансы команд на победу

«Ростов — неприятная команда с точки зрения своего упорства. И хотя, казалось бы, в пользу Балтики было всё: и гол в наши ворота отменили из-за офсайда, и пенальти не забили, но всё равно в компенсированное время что-то пошло не так, и “Ростов” сравнял счёт. Единственное, что радует, только что Брайан Хиль сравнялся с Алексеем Батраковым по числу голов — по 11 теперь, они лидеры бомбардирской гонки», — отметил Хоменко.