Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области превысила 11,7 тысячи случаев за неделю

Роспотребнадзор отмечает рост числа заболевших детей на 20% за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю со 2 по 8 марта за медицинской помощью обратились 11 772 человека.

Этот показатель на 15% превышает данные предыдущей семидневки (с 23 февраля по 1 марта), когда простуду диагностировали у 10 182 жителей региона.

Особую тревогу специалистов вызывает рост заболеваемости среди детей. За прошедшую неделю ОРВИ и грипп подтвердились у 5 230 несовершеннолетних. Рост числа обращений по сравнению с предыдущей неделей составил 20% (неделей ранее заболели 4 302 ребенка).

Специалисты Роспотребнадзора призывают воронежцев внимательнее относиться к своему здоровью и при первых симптомах болезни оставаться дома и вызывать врача.