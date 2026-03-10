Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области превысила 11,7 тысячи случаев за неделю

В Воронежской области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю со 2 по 8 марта за медицинской помощью обратились 11 772 человека.