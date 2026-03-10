Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александру Зацепину — 100 лет: фоторепортаж звёздного вечера в честь новосибирского композитора

10 марта в Москве с размахом прошёл юбилейный вечер в честь 100-летия великого композитора, уроженца Новосибирска Александра Зацепина. Маэстро весь вечер провёл на сцене, а в финале ему преподнесли метровый торт «Птичье молоко» — его любимое лакомство из детства.

40

10 марта с размахом прошёл юбилейный вечер в честь 100-летия великого композитора, уроженца Новосибирска Александра Зацепина. Маэстро весь вечер провёл на сцене, а в финале ему преподнесли метровый торт «Птичье молоко» — его любимое лакомство из детства.

Музыка Зацепина — это культурный код нации. Без его мелодий невозможно представить комедии Гайдая: «Операция “Ы”, “Кавказская пленница”, “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию”. Всего композитор написал музыку более чем к 120 фильмам и около 300 песен.

На сцене Большого театра юбиляра поздравляли Константин Хабенский, Евгений Миронов, Дима Билан, Николай Басков и многие другие звёзды. Особым гостем стала легендарная Александра Пахмутова, а оркестром управлял Юрий Башмет.

Кульминацией вечера стал огромный торт с золотой цифрой «100». «За 100 лет вкусы могли и поменяться», — пошутил именинник.

Новосибирск по праву гордится своим великим земляком. Редакция «МК в Новосибирске» публикует фоторепортаж с юбилейного вечера и поздравляет Александра Сергеевича с вековым юбилеем!