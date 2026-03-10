Александру Зацепину — 100 лет: фоторепортаж звёздного вечера в честь новосибирского композитора

10 марта в Москве с размахом прошёл юбилейный вечер в честь 100-летия великого композитора, уроженца Новосибирска Александра Зацепина. Маэстро весь вечер провёл на сцене, а в финале ему преподнесли метровый торт «Птичье молоко» — его любимое лакомство из детства.