Башкирия привлекла облигационный заем в 8,4 млрд рублей: Хабиров рассказал, на что направят деньги

Для строительства инфраструктуры в уфимском Забелье привлекли 8,4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о развитии территорий за пределами Уфимского полуострова. По его словам, долгое время строительство там сдерживало отсутствие инженерных сетей, но сейчас эта задача решается.

В прошлом году республика получила инфраструктурный кредит на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Зауфимье. Аналогичный вопрос решают и в Забелье — для этого привлекли облигационный заем в 8,4 миллиарда рублей.

Территория работ охватывает 2,7 тысячи гектаров — это микрорайоны Затон, Дема и населенные пункты между ними. В 2026 году планируется завершить строительство пяти объектов водоснабжения и водоотведения. Это даст возможность возвести 9,2 миллиона квадратных метров жилья, где смогут поселиться более 100 тысяч семей.

Хабиров подчеркнул, что речь идет не только о жилье, но и о социальных и производственных объектах.

— Город должен комплексно развиваться в новых направлениях, — отметил глава республики.

