Башкирия привлекла облигационный заем в 8,4 млрд рублей: Хабиров рассказал, на что направят деньги

Территория работ охватывает 2,7 тысячи гектаров — это микрорайоны Затон, Дема и населенные пункты между ними. В 2026 году планируется завершить строительство пяти объектов водоснабжения и водоотведения. Это даст возможность возвести 9,2 миллиона квадратных метров жилья, где смогут поселиться более 100 тысяч семей.