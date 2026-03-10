Звезду «Склифосовского» и «Чернобыля» Екатерину Ведунову похоронили вместе с дочкой: последний путь проводили под аплодисменты

В городе Балаково Саратовской области прошла церемония прощания с актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью Элиной, погибшими в ДТП. Проводить артистку и ее ребенка пришли около ста человек, сообщила РИА Новости актриса местного ТЮЗа Дарья Абоимова.
Она рассказала, что Ведунову и ее дочь провожали в последний путь аплодисментами. Собеседница агентства назвала актрису светлым и жизнелюбивым человеком.
На прощание, по словам Абоимовой, приехали близкие подруги и сестра погибшей. Екатерину и Элину похоронили на городском кладбище Балаково.
«Говорили, что Катя с дочкой были неразлучны, всегда были как одно целое. Их по отдельности сложно было воспринимать. Также они и ушли вместе», — вспоминает актриса.
Ведунова и ее дочь погибли в ДТП 4 марта. Трагедия произошла поздним вечером на 439-м километре трассы М-5 в Зубово-Полянском районе Мордовии. 77-летний водитель Renault Fluence, в машине которого находились актриса с дочкой, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.
Зрителям актриса запомнилась по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятерка» и «Чернобыль».