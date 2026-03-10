Звезду «Склифосовского» и «Чернобыля» Екатерину Ведунову похоронили вместе с дочкой: последний путь проводили под аплодисменты

Ведунова и ее дочь погибли в ДТП 4 марта. Трагедия произошла поздним вечером на 439-м километре трассы М-5 в Зубово-Полянском районе Мордовии. 77-летний водитель Renault Fluence, в машине которого находились актриса с дочкой, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.