Темпы роста тарифа на горючее оказались рекордными за минувшие 3 года, но это не предел: В Молдове цена дизеля может превысить стоимость бензина — экономист

«Через несколько дней мы можем увидеть в третий раз в новейшей истории крайне редкое явление — дизель дороже бензина. Это не просто колебание цен, а чёткий сигнал напряжённости на международном энергетическом рынке, которая быстро передаётся и в экономику Республики Молдова», — констатировал эксперт.