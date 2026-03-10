Темпы роста тарифа на горючее оказались рекордными за минувшие 3 года, но это не предел: В Молдове цена дизеля может превысить стоимость бензина — экономист

Ионицэ: Цена дизеля может превысить стоимость бензина.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ предупреждает, что уже в ближайшие дни дизель может стоить дороже бензина — это редкое явление, которое в последний раз наблюдалось в 2022 году.
«В настоящее время дизель дорожает примерно в 3 раза быстрее бензина. Если тенденция сохранится ещё несколько дней, очень вероятно, что уже на этой неделе дизель превысит бензин по цене, повторив редкий сценарий 2022 года», — отметил Ионицэ.
Для экономики это явление важно, потому что дизель — основной вид топлива для сельского хозяйства, транспорта и логистики, утверждает Ионицэ. Вслед за подорожанием дизеля, уверен эксперт, расходы по цепочке вырастут во всей экономике.
«Через несколько дней мы можем увидеть в третий раз в новейшей истории крайне редкое явление — дизель дороже бензина. Это не просто колебание цен, а чёткий сигнал напряжённости на международном энергетическом рынке, которая быстро передаётся и в экономику Республики Молдова», — констатировал эксперт.
