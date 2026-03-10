В Волжском проведут крестный ход и молебен об участниках СВО

Крестный ход стартует от соборного храма Иоанна Богослова. Духовенство и верующие проследуют от храма до поклонного креста, установленного в парке «Волжский» на месте бывшего храма Николая Угодника, рядом с памятником воинам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.