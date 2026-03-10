Психолог Яременко объяснила, почему отдых необходим для достижения успеха

Привычка постоянно достигать целей формирует зависимость от продуктивности. О том, почему важен отдых и как отделить самооценку от достижений, рассказала психолог, коуч Ирина Яременко.
Многие люди сталкиваются с тем, что не могут позволить себе отдых. Они воспринимают паузу как потерю времени и угрозу самооценке, поэтому перерывы в работе сопровождаются высоким уровнем тревожности. Со временем такой образ жизни приводит к эмоциональному выгоранию и психосоматическим проблемам, обращает внимание психолог в разговоре с МК.
Для начала важно понять, что человек сам по себе важен, а его успехи и неудачи — всего лишь опыт. Понимание этого поможет значительно снизить тревожность и начать воспринимать отдых как полезную часть жизни.
Регулярные паузы в работе необходимы для сохранения эффективности и концентрации, восстановления сил, снижения стресса и поддержания эмоционального равновесия. Без полноценного отдыха продуктивность может падать до 60−70%, отмечает эксперт.
Если не давать организму отдых, то психика начнет включать защитные механизмы, такие как психосоматика, раздражительность и падение мотивации. В таком состоянии человек может продолжать работать, однако его эффективность снизится, а уровень стресса начнет расти.
Для того чтобы научиться правильно отдыхать надо вводить регулярные короткие паузы, во время которых можно будет переключить внимание с работы на личные интересы или попробовать дыхательные техники.
