Психолог Яременко объяснила, почему отдых необходим для достижения успеха

Многие люди сталкиваются с тем, что не могут позволить себе отдых. Они воспринимают паузу как потерю времени и угрозу самооценке, поэтому перерывы в работе сопровождаются высоким уровнем тревожности. Со временем такой образ жизни приводит к эмоциональному выгоранию и психосоматическим проблемам, обращает внимание психолог в разговоре с МК.