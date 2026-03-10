Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Яременко объяснила, почему отдых необходим для достижения успеха

Привычка постоянно достигать целей формирует зависимость от продуктивности. О том, почему важен отдых и как отделить самооценку от достижений, рассказала психолог, коуч Ирина Яременко.

Привычка постоянно достигать целей формирует зависимость от продуктивности. О том, почему важен отдых и как отделить самооценку от достижений, рассказала психолог, коуч Ирина Яременко.

Многие люди сталкиваются с тем, что не могут позволить себе отдых. Они воспринимают паузу как потерю времени и угрозу самооценке, поэтому перерывы в работе сопровождаются высоким уровнем тревожности. Со временем такой образ жизни приводит к эмоциональному выгоранию и психосоматическим проблемам, обращает внимание психолог в разговоре с МК.

Для начала важно понять, что человек сам по себе важен, а его успехи и неудачи — всего лишь опыт. Понимание этого поможет значительно снизить тревожность и начать воспринимать отдых как полезную часть жизни.

Регулярные паузы в работе необходимы для сохранения эффективности и концентрации, восстановления сил, снижения стресса и поддержания эмоционального равновесия. Без полноценного отдыха продуктивность может падать до 60−70%, отмечает эксперт.

Если не давать организму отдых, то психика начнет включать защитные механизмы, такие как психосоматика, раздражительность и падение мотивации. В таком состоянии человек может продолжать работать, однако его эффективность снизится, а уровень стресса начнет расти.

Для того чтобы научиться правильно отдыхать надо вводить регулярные короткие паузы, во время которых можно будет переключить внимание с работы на личные интересы или попробовать дыхательные техники.

Ранее в разговоре с «РГ» психолог Павлишена рассказала о методах, которые укрепят семейные связи.