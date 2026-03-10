В Иране рассказали о последствиях удара Израиля по Бейруту: погибли дипломаты

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль и США наносят удары по Ирану и их союзникам на Ближнем Востоке. В России осудили эти действия, заявив, что сторонам конфликта нужно вернуться за стол переговоров и прекратить огонь. Вашингтон же вынашивал свои планы на фоне переговоров о мире.