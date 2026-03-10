Ричмонд
В Иране рассказали о последствиях удара Израиля по Бейруту: погибли дипломаты

Четыре иранских дипломата погибли при атаке Израиля по Бейруту.

Источник: Комсомольская правда

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели четырех иранских дипломатов при израильской атаке на Бейрут 8 марта. Об этом говорится в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу.

«Рано утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим осуществил преднамеренную террористическую атаку на отель Ramada в Бейруте, в результате которой были убиты и погибли мученической смертью четыре дипломата Исламской Республики Иран», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что дипломатические объекты не должны становиться целями для ударов. Об этом подчеркнули в ООН. В Иране не просто осуждают действия израильских властей из-за ударов по Бейруту. Там называют их преступлением.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль и США наносят удары по Ирану и их союзникам на Ближнем Востоке. В России осудили эти действия, заявив, что сторонам конфликта нужно вернуться за стол переговоров и прекратить огонь. Вашингтон же вынашивал свои планы на фоне переговоров о мире.