Дорожный мастер ответит в суде за сход двух вагонов под Омском

Ущерб собственнику превысил 1,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске расследовали уголовное дело против работника эксплуатационного участка на «станции Карбышево-1» Западно-Сибирской железной дороги. Фигуранту вменили нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности крупный ущерб. Об этом сообщила вечером 10 марта пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

По имеющимся данным, в апреле 2025 года обвиняемый исполнял обязанности дорожного мастера линейного участка по неотложным работам. Он не проконтролировал состояние путей и вовремя не заменил непригодные брусья со шпалами. Это привело к сходу подвижного состава при маневрах. Владелец вагонов оценил ущерб в сумму более 1,8 млн рублей.

В ходе разбирательств было собрано достаточно доказательств вины железнодорожника. Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ уже передал в суд материалы дела с утвержденным обвинительным заключением.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет.

Ранее мы рассказали, что в течение 2026 года в Омской области потратят на сферу культуры до 600 млн рублей.

