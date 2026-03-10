Ричмонд
Лучшего учителя-дефектолога выберут из 24 волгоградцев

Стартовал отбор на региональный этап конкурса профессионального мастерства.

В регионе начался отбор на областной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог года», сообщает администрация Волгоградской области.

За звание лучшего специалиста поборются 24 педагога-дефектолога и учителя-логопеда из Калачевского, кумылженского, Ленинского, Руднянского и Урюпинского районов, а также Волжского, Волгограда и Михайловки. Профессиональное состязание планируется проводить в два этапа — заочный и очный. На первом эксперты оценят профессиональные портфолио участников и их авторские эссе на тему «Учитель-дефектолог — профессия настоящего и будущего».

Во второй этап будут допущены 10 специалистов, которые встретятся в Волгоградском ППМС-центре и школе-интернате «Надежда». Там им предстоит провести занятия у детей с ОВЗ. А в финале конкурсантов ждет «Круглый стол» по актуальным вопросам образования особенных детей.

Для победителей и призеров предназначены денежные премии, а кроме того, признанный лучшим педагог представит Волгоградскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель-дефектолог года».

Ранее в Волгограде назвали имена победительниц конкурса «Женщина года».