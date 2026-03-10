Лучшего учителя-дефектолога выберут из 24 волгоградцев

За звание лучшего специалиста поборются 24 педагога-дефектолога и учителя-логопеда из Калачевского, кумылженского, Ленинского, Руднянского и Урюпинского районов, а также Волжского, Волгограда и Михайловки. Профессиональное состязание планируется проводить в два этапа — заочный и очный. На первом эксперты оценят профессиональные портфолио участников и их авторские эссе на тему «Учитель-дефектолог — профессия настоящего и будущего».